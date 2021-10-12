"منتخب مصر كالبيت".. كيروش يتحدث عن مشواره مع مصر.. وإصابة الشناوي وكوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن لاعبي الفريق عليهم الاعتياد على اللعب في الأجواء المختلفة، سواء فيما يتعلق بحالة الطقس أو نوعية ملاعب المباريات.

وأشار كيروش في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن كل ما يعرفه عن إصابة محمد الشناوي أنها حدثت داخل ملعب مواجهة مصر ضد ليبيا، لافتًا إلى إصابة أحمد حسن "كوكا" أيضًا خلال عملية الإحماء.

وقال كيروش: "لا بد أن نعتاد على اللعب على أي ملعب، الملعب علينا وعلى المنافس، سواء على أرضنا أو داخل أرضنا نحن لا نعلم الظروف، ربما يكون هناك مطر، أو طقس حار، أو طقس جليدي، كل هذه الأمور واردة".

وأكمل: "بعد المباراة تقدمت بالتهنئة للاعبين في غرفة خلع الملابس، أبلغتهم أنه أمامنا طريق طويل للغاية ونحن ما زلنا في البداية".

وأضاف: "أريد أن أتحدث عن لاعب واحد فقط، له تاريخ كبير حافل، هذا اللاعب هو منتخب مصر".

وأردف: "المنتخب المصري كالبيت، له أبواب وشبابيك مفتوحة دائمًا، ومن هم في المنزل عليهم أن يحافظوا عليه، ومن هم خارجه عليهم السعي لتقديم الأفضل والتواجد به".

واختتم: "هل لعب الشناوي مصابًا؟، أنا لا أتحدث عن مثل هذه الأمور، ما أعرفه أن لدي لاعبين اثنين مصابين، هما محمد الشناوي في المباراة، وأحمد حسن كوكا خلال عملية الإحماء".