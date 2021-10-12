كيروش: لم أقم بأمور سحرية مع منتخب مصر.. وكنا نستحق نتيجة أكبر أمام ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنهالمنتخب لعب بشكل رائع للغاية وكنا نستحق الفوز وبنتيجة أكبر من ذلك أمام ليبيا.

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليا أمام نظيره الليبي بنتيجة 3-0، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ليستمر المنتخب في تصدره للمجموعة برصيد عشر نقاط.

وقال كيروش في تصريحات عقب نهاية المباراة :"لم أقم بأي أمور سحرية في المنتخب المصري، الروح كانت موجودة بالفعل في قلوب اللاعبين، لقد استطاعوا التحرر أكثر وكانوا يستمتعون بالتدريب واللعب وهذا أعطاهم حرية أكبر لكي يعبروا عن أنفسهم".

وأضاف:"أريد أن أقدم التهنئة للاعبين على ما قدموه اليوم وتأدية تعليمات المدرب، كنا نستحق نتيجة أكبر من ذلك ونريد الاستمرار في صدارة المجموعة حتى النهاية".

وأتم: "مازال أمامنا الكثير من العمل حتى نصل للمستوى الذي نأمله جميعًا، لقد فزنا وسجلنا العديد من الأهداف بالإضافة إلى لعب كرة قدم جيدة، الآن التحدي هو التطور والتحسن".