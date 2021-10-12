ميدو يعلق على أزمة الشناوي والحضري.. ويشيد بصلاح وكيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، عن سعادته بالأداء الذي ظهر المنتخب به في مواجهة ليبيا، مشيرا إلى أنه عانى مما يعيشه النجم محمد صلاح قائد الفريق.

وتغلَّب منتخب مصر على مضيفه الليبي بثلاثية نظيفة مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السادسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال ميدو، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر": "شكلنا أمام ليبيا يفرح، اللاعبون دائما يأخذون شخصية المدير الفني للفريق".

وأضاف: "لاعبو المنتخب يشعرون بأن لديهم مدرب كبير، كارلوس كيروش كان مساعدا للسير أليكس فيرجسون لأكثر من خمس سنوات وتولى تدريب ريال مدريد، وبصمته ظهرت بشكل كبير".

وعن أداء محمد صلاح مع المنتخب، أكد ميدو: "محمد صلاح قدَّم مباراة كبيرة وصنع هدفا رائعا لرمضان صبحي، ولا يجوز مقارنة مستوى صلاح مع ليفربول بما يقدمه مع المنتخب".

وتابع: "المباريات هنا أبطأ من إنجلترا وأوروبا، عانيت من نفس هذا الأمر عندما كنت مع المنتخب وتعرضت لانتقادات".

وشدد: "أي حد يفهم كرة قدم يرى أن صلاح يقدم كل ما لديه مع المنتخب ويؤدي دوره الدفاعي ويحرص دائما على تقديم الإضافة وقائد بمعنى الكلمة، الجميع يفعل له ألف حساب رغم عدم الظهور بمستواه المعهود".

وعن لقطة انفعال محمد الشناوي بعد إصابته في المباراة، أوضح ميدو: "من الواضح أن محمد الشناوي لم يكن سليما بنسبة 100% قبل مشاركته في مباراة ليبيا".

وأكمل: "في حديث الشناوي مع عصام الحضري بعد استبداله كان واضحا (أنا قولتلك ماشوطش) وبالتالي لا يجوز المخاطرة به في ظل وجود بديل مميز وهو محمد أبو جبل".

وأتم نجم المنتخب السابق قائلا: "مركز حراسة المرمى يوجد به حساسيات، لكن علاقة الشناوي بالحضري جيدة، وتاريخ الحضري يشفع له بمساندته ودعمه في خطوته كمدرب للمنتخب لأنه الأفضل في تاريخ مصر، ويجب ألا نقسو عليه".