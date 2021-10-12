وائل جمعة: الشناوي لم يلعب ضد ليبيا مصابًا.. ولاعبينا تدربوا على اللعب "حتى لو في التلج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد وائل جمعة مدير منتخب مصر، أن تفوق الفريق على ليبيا بثلاثة أهداف نظيفة لا يعني أن الأخير ضعيف المستوى، لافتًا إلى أن تواجد الفراعنة على صدارة المجموعة في تصفيات كأس العالم يعد أمرًا طبيعيًا.

وأشار جمعة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب لم يشارك في لقاء ليبيا مصابًا، مشددًا على رفض كارلوس كيروش المدير الفني لمصر لمشاركة أي لاعب لديه شكوك حول القدرة على اللعب.

وقال جمعة: "قدمنا مباراة كبيرة جدًا، كل اللاعبين كانوا في المستوى أمام ليبيا، نتواجد الآن في وضعنا الطبيعي على صدارة المجموعة، وسنعمل بداية من الغد على مباراتي أنجولا والجابون المقبلتين".

وأكمل: "ملعب المباراة لم يؤثر على مستوانا نهائيًا، لدينا لاعبين يمتلكون مهارات جيدة تتكيف مع أي ملعب، وكارلوس كيروش يدربهم على اللعب في أي ملعب، سواء نجيل صناعي أو طبيعي أو طين أو حتى ثلج".

وأضاف: "فوزنا بثلاثة أهداف لا يعني أن منتخب ليبيا سهل، لكننا نجحنا في الحد من خطورتهم بشكل كبير".

وأردف: "محمد الشناوي لم يلعب المباراة مصابًا بالتأكيد، من المستحيل أن يدفع به كارلوس كيروش ولديه أي شكوك حول أي آلام أو إصابة".

واختتم: "لا يوجد أي حوار حدث بين الشناوي وعصام الحضري لحظة خروجه، فقط الحارس كان يشرح لمدربه الكرة التي تسببت في إصابته خلال اللقاء".