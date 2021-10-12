بالفيديو.. ثلاثية كاسحة وانفعال الشناوي بين أبرز لقطات مصر وليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تغلَّب منتخب مصر على مضيفه الليبي بثلاثية نظيفة مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السادسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكرَّر منتخب مصر تفوقه على نظيره الليبي بعد فوزه في الإسكندرية بنتيجة 1-0، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب.

وشهدت المباراة إصابة الحارس محمد الشناوي ومغادرته الملعب بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

ورصدت عدسات الكاميرات خروج الشناوي منفعلا، ليدور معه حديث جانبي قصير مع عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر.

يُذكر أن المنتخب أصبح بحاجة للفوز في مباراة واحدة فقط من أجل ضمان التأهل إلى المرحلة الفاصلة دون النظر إلى نتائج المنافسين.

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