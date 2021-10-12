وزير الرياضة يهنىء منتخب مصر بالفوز على ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للمنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش بالفوز علي منتخب ليبيا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

نجح المنتخب المصري في اقتناص الفوز علي منتخب ليبيا الشقيق في المباراة التي أقيمت ببنغازي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم ليعتلي الفراعنة صدارة مجموعته برصيد ١٠ نقاط.

ثمن وزير الشباب والرياضة علي أداء لاعبي المنتخب وتركيزهم الكامل في مباراتي ليبيا والفوز بهما ذهاباً وإياباً ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تجمع أيضاً منتخبي أنجولا والجابون.

أكد الوزير أن ما قدمه المنتخب من أداء اليوم يعطي الثقة للجماهير المصرية في القدرة علي مواصلة الفوز في المباريات المقبلة، والتأهل لكأس العالم، مشيراً أن فوز اليوم جعل المنتخب يقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل للمرحلة المقبلة من المنافسات المؤهلة لمونديال كرة القدم.

ويتابع وزير الشباب والرياضة مع السفير المصري بليبيا كافة الاستعدادات والاجراءات المتعلقة بعودة بعثة المنتخب إلي أرض الوطن عقب الانتهاء من المباراة، والاطمئنان علي سلامة جميع أعضاء البعثة.