بعد اكتساح ليبيا.. تعرف على فرص مصر في الصعود لمواجهتي حلم المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بعد الفوز على ليبيا بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

واقترب الفراعنة بنسبة كبيرة للتأهل للمرحلة النهائية في مارس القادم ، بعدما رفع رصيده إلي 10 نقاط، بفارق 4 نقاط كاملة عن ليبيا صاحبت المرك الثاني

وأصبح ترتيب المجموعة كما يلي:

1- مصر.. 10 نقاط

2- ليبيا.. 6 نقاط

3- الجابون.. 4 نقاط

4- أنجولا.. 3 نقاط

ويلعب المنتخب المصري في الجولة الخامسة أمام أنجولا خارج الأرض في الـ 11 من نوفمبر القادم ثم يختتم مشواره في الـ 14 من نفس الشهر أمام الجابون في برج العرب ، وإذا تمكن من الفوز في مباراة واحدة سيصعد رسمياً للمرحجلة النهائية بعدما يكون رفع صيده إلي 13 نقطة وهو الرصيد الذي لا يستطيع أى منتخب الوصول إليه في المباربات المتبقية

وعلى الجانب الآخر، يلعب المنتخب الليبي أمام الجابون خارج الأرض في الجولة الخامسة، وفي نهاية مبارياتها تستضيف ليبيا أنجولا في ليبيا.

في حالة تعادل مصر مع أنجولا والجابون، سيكون الفراعنة وصلوا إلى 12 نقطة، وهو ما يعني أن فوز ليبيا على الجابون وأنجولا يجعلها تتساوى مع المنتخب المصري بنفس عدد النقاط.

وبناء على ذلك سوف نعود إلى أدوات ترتيب أندية المجموعة وفقا للوائح تصفيات كأس العالم.

وفقا للوائح تصفيات كأس العالم، فإن ترتيب المنتخب يكون أولًا، بالنقاط، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة في المجموعة ككل.

لكن إذا حدث تساوي بين المنتخب بناء على المعايير الثلاثة، يكون الترتيب بناء على النقاط التي جمعها كل فريق من الفرق المتساوية، وبعد ذلك فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

وسجل منتخب مصر 6 أهداف وقبل هدف أى له (+5) فارق أهداف فيما سجل المنتخب الليبي 3 وقبل 5 أي عليه (-2) هدفين ليكون بشكل إجمالي منتخب مصر يتفوق على المنتخب الليبي بـ 7 أهداف

الحالة الثانية لتأهل مصر دون الدخول في حسابات اللائحة هي التعادل في مباراتين أو التعادل والهزيمة في مباراة وفقد المنتخب الليبي لأى عدد من النقاط في المباراتين المتبقيتين له,

يملك المنتخب المصري فرصة أخرى ونسبة حدوثها ضعيفة وهي الهزيمة في الجولتين المتبقتين بشرط تعادل ليبيا مع الجابون وأنجولا.