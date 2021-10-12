ماذا قال مدرب منتخب عمان برانكو ايفانكوفيتش قبل مباراة يوم غد امام فيتنام في تصفيات كأس العالم 2022؟

تحدث المدير الفني لمنتخب عمان “برانكو ايفانكوفيتش” قبل مباراة فيتنام برسم الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 في مسقط، وأكد أن فريقه سيلعب بكل تركيز من أجل الفوز، رغم التطور الذي ظهر على منتخب فيتنام في الآونة الأخيرة.

وقال مدرب المنتخب العماني “تابعت منتخب فيتنام، وهو منتخب متطور بشكل كبير في الآونة الأخيرة ولدي انطباع جيد عنهم “.

وتابع “لسوء الحظ خسرنا المباراة الماضية، ولدينا بعض الاصابات مثل زاهر الأغبري ومحسن الغساني والمنذر العلوي، لأنهم لن يتواجدوا في هذه المباراة الصعبة ولكن، من المهم ان نلعب بتركيز من أجل تحقيق الفوز رغم اننا سنلعب تحت الضغط “.

وتطرق بعد ذلك برانكو للمباريات السابقة، ودعى إلى النظر إلى الأمام ونسيان ما فات وأضاف “لا أحد يحب الخسارة، لكن لا يمكننا تغيير أي شيء فيما حصل في المباريات السابقة، والأهم هو أن يكون لاعبونا جاهزين للمباريات القادمة “.

وعن اختياراته لتشكيلة المنتخب العماني في المباريات السابقة، قال ايفانكوفيتش “جميل اليحمدي لاعب جيد، لكنني فضلت الاعتماد على الثلاثي زاهر الاغبري والمنذر العلوي و عبد الله فواز، وكل اللاعبين لدي ممتازين، وخير دليل هو محسن جوهر الذي لم يشارك حتى الآن كأساسي، رغم أنه لاعب ممتاز وذو خبرة “.

وعن الاصابات في الفريق قال مدرب الأحمر العماني “اللاعب محسن الغساني كان مهاجمنا الاساسي، ولكنه تعرض للاصابة، وسنساعده على التشافي “.

وختم بالقول “لحسن الحظ أن اللاعب أمجد سيكون جاهزاً للمشاركة فى مباراة يوم غد، وأيضاً محمد المسلمي، كما أن لدينا خمسة لاعبين في الدفاع وكلهم في نفس المستوى “.