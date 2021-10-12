جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري العماني موسم 2021-2022

تنطلق الجولة الأولى والافتتاحية من النسخة الجديدة لمسابقة الدوري العماني عُمانتل للموسم الكروي 2021-2022 عقب انتهاء العطلة الدولية منتصف شهر أكتوبر الجاري، وتحديدًا يوم السبت الموافق 16 منه.

وستقام يوم السبت 16 أكتوبر، 4 مباريات، الأولى بين نزوي والنصر في ملعب المجمع الرياضي بنزوي عند الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي، 13:00 بتوقيت جرينيتش، وفي التوقيت عينه سيحل نادي السيب ضيفًا على صحم بملعب المجمع الرياضي بصحار.

وبعد خمس دقائق من انطلاق أول مباراتين في الدوري العماني عُمانتل، ستبدأ مباراة ثالثة بين النهضة والمصنعة على ملعب المجمع الرياضي بالبريمي في تمام الساعة الخامسة وخسم دقائق بالتوقيت المحلي.

وفي نهاية اليوم الأول من الجولة الافتتاحية للدوري العماني، ستقام المواجهة المرتقبة بين صحار والسويق في تمام الساعة الثامنة والربع بالتوقيت المحلي، 16:15 بتوقيت جرينيتش.

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وتُستكمل مباريات الجولة الافتتاحية من الدوري العماني، يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر بثلاث مباريات لعل أبرزهم بين ظفار ومسقط على ستاد السيب الرياضي في تمام الساعة 16:50 بالتوقيت المحلي، 12:30 بتوقيت جرينيتش.

وسيلتقي على ستاد السعادة الرياضي كل من الاتحاد والرستاق في تمام الساعة الخامسة والربع عصرًا بتوقيت سلطنة عمان.

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وتُختتم مباريات هذه الجولة من دوري عمانتل بمواجهة بين نادي عُمان وبهلا على أرضية ملعب السي الرياضي في تمام الساعة 20:10 بتوقيت سلطنة عُمان، 16:10 بتوقيت جرينيتش.

جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري العماني

نزوي والنصر – يوم السبت 16 أكتوبر 2021 ، الساعة 17:00 بتوقيت سلطنة عمان.

النهضة والمصنعة – يوم السبت 16 أكتوبر 2021 ، الساعة 17:05 بتوقيت سلطنة عمان.

صحم والسيب – يوم السبت 16 أكتوبر 2021 ، الساعة 17:00 بتوقيت سلطنة عمان.

صحار والسويق – يوم السبت 16 أكتوبر 2021 ، الساعة 20:15 بتوقيت سلطنة عمان.

مسقط وظفار – يوم الاحد 17 أكتوبر 2021 ، الساعة 16:55 بتوقيت سلطنة عمان.

الاتحاد والرستاق – يوم الاحد 17 أكتوبر 2021 ، الساعة 17:5 بتوقيت سلطنة عمان.

نادي عُمان وبهلاء – يوم الاحد 17 أكتوبر 2021 ، الساعة 20:10 بتوقيت سلطنة عمان.