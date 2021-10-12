ويلز تؤجل تأهل بلجيكا وكرواتيا تتعثر وروسيا تقتنص الفرصة وتنفرد بالصدارة

أجلت ويلز تأهل بلجيكا إلى النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها إستونيا 1-0 الإثنين في تالين ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.



وسجل مهاجم كارديف سيتي كيفر مور التقدم لويلز في الدقيقة 12 إثر تمريرة من لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي آرون رامسي.



وكانت بلجيكا بحاجة إلى تعثر ويلز أمام إستونيا لضمان تأهلها دون أن تلعب، بيد أن فوز رفاق نجم ريال مدريد الإسباني غاريث بايل الغائب عن لقاء اليوم بسبب الإصابة، أجَّل تأهل "الشياطين الحمر" إلى الجولة السابعة قبل الأخيرة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عندما تستضيف إستونيا.



وعززت ويلز موقعها في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق خمس نقاط خلف بلجيكا المتصدرة والتي غابت عن النافذة الدولية الحالية بسبب خوضها الأدوار النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث حلت رابعة بخسارتها أمام ايطاليا 1-2، وقبلها أمام فرنسا 2-3 في نصف النهائي.



وفي المجموعة ذاتها، أبقت تشيكيا على آمالها في المنافسة على بطاقة الملحق بفوزها على مضيفتها بيلاروسيا بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك (22) ومهاجم سبارتا براغ آدم هلوزيك (65).



وعززت تشيكيا موقعها في المركز الثاني برصيد 11 نقطة من سبع مباريات بفارق الاهداف امام ويلز التي لعبت مباراة أقل، فيما تجمد رصيد بيلاروسيا عند ثلاث نقاط في المركز الأخير بعد تلقيها الخسارة السادسة على التوالي.



كرواتيا تتعثر وروسيا تقتنص الفرصة وتنفرد بالصدارة



فكت روسيا شراكة صدارة المجموعة الثامنة مع كرواتيا، بفوزها الثمين على مضيفتها سلوفينيا 2-1، وتعثر الثانية أمام ضيفتها سلوفاكيا 2-2 الإثنين.



وسقطت كرواتيا في فخ التعادل للمرة الثانية في التصفيات فتراجعت إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف روسيا التي حققت فوزها الرابع على التوالي والسادس في التصفيات فرفعت رصيدها إلى 19 نقطة منفردة بالمركز الأول.



وكانت سلوفاكيا البادئة بالتسجيل عبر إيفان شانتس في الدقيقة 20 إثر تمريرة من القائد المخضرم ماريك هامسيك، لكن كرواتيا ردت بسرعة وبعد خمس دقائق بواسطة مهاجم هوفنهايم الألماني أندري كراماريتش (25).



وأعاد لوكاس هاراسلين التقدم لسلوفاكيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



ونجح القائد ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش في إدراك التعادل في الدقيقة 71.



وسجل مهاجم وست هام يونايتد الإنكليزي نيكولا فلاسيتش هدفا لكرواتيا ألغي بداعي التسلل (83).



وفي المباراة الثانية منح مدافع سسكا موسكو إيغور ديفييف التقدم لروسيا في الدقيقة 28، وأضاف مدافع الجار سبارتا موسكو جورجي دجيكيا الهدف الثاني بعد أربع دقائق.



وقلّص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 40 بواسطة لاعب وسط أتالانتا الإيطالي يوسيب إيليتشيتش.



وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت قبرص مع ضيفتها مالطا 2-2.





المصدر: فرانس برس