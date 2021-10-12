الامارات | كورتوا مهاجماً «فيفا» و«يويفا»: لسنا روبوتات

شكرا لقرائتكم خبر عن كورتوا مهاجماً «فيفا» و«يويفا»: لسنا روبوتات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا انتقادات للاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم، بسبب طريقة تعاملهما فيما يتعلق بمصلحة اللاعبين، وذلك في ظل عدد المباريات التي جرى إدراجها في جدول المنافسات، وقال: «لسنا روبوتات! تزداد المباريات أكثر وأكثر، وتقل الراحة بالنسبة لنا، ولا يهتم أحد بنا».

وجاءت تصريحات كورتوا (29 عاماً) عقب هزيمة منتخب بلاده أمام نظيره الإيطالي 1-2، أول من أمس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة دوري أمم أوروبا. ولجأ كل من المنتخبين إلى إراحة عدد من لاعبيه في المباراة، وقد غاب روميلو لوكاكو وإيدين هازارد عن صفوف المنتخب البلجيكي، بسبب مشكلات عضلية.

ولعب كورتوا طوال 90 دقيقة في المباراة التي خسرها المنتخب البلجيكي أمام فرنسا 2/‏‏3 في قبل النهائي الخميس الماضي، وقد تساءل بشأن ضرورة خوض المنتخب البلجيكي مواجهة نظيره الإيطالي، حيث يشعر بأنها مباراة من دون معنى.

وقال: «هذه المباراة هي مباراة من أجل المال فقط، وعلينا أن نكون صادقين بهذا الشأن. نحن نخوضها لأنها تمنح (اليويفا) أموالاً إضافية فقط». وأضاف: «أنظر إلى كم التغييرات في كلا الفريقين.. إذا كان الفريقان في النهائي، لدفعا بلاعبين آخرين في التشكيل.. هذا يظهر أننا نلعب عدداً كبيراً من المباريات».

ويحتمل أن يشهد جدول المنافسات الدولية المزيد من التغييرات، حيث اقترح الفرنسي آرسين فينغر، رئيس منظومة التطوير الرياضي في الفيفا، إقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من إقامتها كل أربعة أعوام.

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