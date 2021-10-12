الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لابا

أظهر لاعب فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، روح الفريق الواحد، وقدم التهنئة لزميله في الفريق سفيان رحيمي، على نيله جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر، التي كان الثنائي يتنافس عليها.

غوص

استعاد الثنائي البرازيلي، جواو فيكتور لاعب فريق بني ياس وزميله جواو بيدرو المنتقل حديثاً للوحدة، ذكرياتهما في رحلة عائلية إلى أحد الأحواض الزجاجية المائية داخل الدولة، والقيام بتجربة الغوص، ونشرا ذلك على حسابيهما في «إنستغرام».

إعجاب

أثار لاعب الشباب السابق، عصام ضاحي، الإعجاب على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أن اتجه إلى بناء الأجسام، وخوضه أكثر من منافسة محلية، إذ يتم تداول صور للاعب وهو مفتول العضلات، وأبدى مغردون دهشتهم من عضلات اللاعب، رغم اعتزاله كرة القدم منذ سبع سنوات.

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