الامارات | ميسي يشيد بحارس الأرجنتين بعد الفوز على أوروغواي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يشيد بحارس الأرجنتين بعد الفوز على أوروغواي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، سعادته بالأداء الرائع والانتصار (3-صفر) على أوروغواي، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، مشيراً إلى أن فريقه: «ظهر بشكل مميز في كل الجوانب».

وصرّح ميسي عقب اللقاء «قدمنا مباراة كبيرة، أعتقد أننا نتطور كثيراً على مستوى اللعب».

وأضاف: «تعجبني للغاية وحدة هذا الفريق، كما أن وحدة الفريق والجماهير تعد أمراً رائعاً، أتمنى أن يستمر هذا لوقت طويل».

وأشاد بحارس المنتخب، إميليانو مارتينيز، الذي تصدى لأكثر من فرصة للمنافس، قائلاً: «إنه لاعب أساسي بالنسبة لنا، دائماً ما يرد في الوقت المناسب.. لقد عزز مكانته بعد تتويجنا بـ(كوبا أميركا)، فنحن لدينا أحد أفضل حراس العالم».

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