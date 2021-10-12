شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل مع الاتحاد الليبي سلبيا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سيراميكا مع الاتحاد الليبي سلبيا، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الإثنين، استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

ويستمر هيثم شعبان في اختيار وديات قوية لتجهيزاللاعبين، حيث فاز الفريق الكروي بنادي سيراميكا قبل أربعة أيام، على فريق الشرقية بهدف دون رد في ثالث التجارب الودية للفريق استعدادًا لخوض مباريات الدوري الممتاز.

وضم سيراميكا 8 صفقات مميزة، حيث ضم محمود نعيم ، من انبي، المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وايفانز منساه لاعب الدحيل القطري، وعمرو الحلواني قادمًا من نادي أسوان.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق خوض 9 مباريات ودية من أجل الاستعداد للدوري الممتاز، وعقد الجهاز الفني، جلسة مطولة مع الجهاز الإداري لفريق سيراميكا، لتحضير وتسكين المباريات الودية التي طلبها الجهاز الفني.

وحدد شعبان الفترة الي يخوض بها المباريات من 3 حتى 19 أكتوبر القادم، وتحدد 6 مباريات من أصل 9 أمام أندية هي بورتو، والأهلي الليبي، والاتحاد الليبي، والنصر، والداخلية، والإنتاج الحربي، والفيوم.