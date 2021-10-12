شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم مركز شباب المعمورة 8 / 0 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق فوز كبير على مركز شباب المعمورة بثمانية أهداف دون رد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين الإثنين استعدادا للدوري المصري الموسم القادم والمقرر انطلاقه 25 أكتوبر الجاري.

سجل أهداف الاتحاد كلا من أحمد على هدفين، كريم الديب هدفين، خالد الغندور، كريم ممدوح، السيد سالم، وعادل نيمار.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري دخول الفريق الأول لكرة القدم في معسكر مغلق لمدة أسبوعين بأحد الفنادق في الإسكندرية، استعدادًا للموسم الجديد المقرر انطلاقه 25 أكتوبر الجاري.

ويستمر معسكر الاتحاد السكندري حتى انطلاق مسابقة الدوري المصري، المقرر إجراء قرعتها غدٍ الثلاثاء، على أن يتدرب الفريق على فترتين لرفع اللياقة البدنية والمستوى الفني للاعبين.

تقام تدريبات الاتحاد في هذه الفترة التي تسبق انطلاق الدورى على ملعب النادي بسموحة، ومن المنتظر أن يستقر حسام حسن على التشكيل الأساسي الذى سيبدأ به الدورى لتحقيق أفضل بداية لزعيم الثغر.