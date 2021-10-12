أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، عرض خليجى بـ400 ألف دولار وراء مغالاة موسيمانى فى طلباته لتمديد عقده مع الأهلى ،الأهلي يستعين بـ"فتوى أوروبية" لمواجهة شكوى أجاي في فيفا.

عرض خليجى بـ400 ألف دولار وراء مغالاة موسيمانى فى طلباته لتمديد عقده مع الأهلى

علم ”الخليج 365” أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى تلقى عرضًا خليجيًا مقابل 400 ألف دولار شهريًا لتدريب أحد الأندية الخليجية ما دفع المدرب الجنوب أفريقى للمغالاة فى طلباته لتمديد تعاقده مع المارد الأحمر بعد الجلسة التى عقدها مسئولى الأهلى مع زوجة موسيمانى ووكيله أعماله، ويتقاضى موسيمانى راتبًا شهريًا بقيمة 120 ألف دولار مع الأهلى. مصدر بالأهلي: موسيماني مستمر هذا الموسم رغم فشل مفاوضات تمديد عقده أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مستمر مع الفريق في الموسم الجاري، بعد موافقة الطرفيين على الاستمرار وتفعيل الموسم الثاني في عقده بنفس شروط الموسم الأول، ولكن الأزمة تكمن في تمديد عقده حيث يصر المدرب الجنوب أفريقي على إضافة موسمين بخلاف الموسم الجاري ووضع شرط جزائي كبير يمنع النادي من اقالته في أي وقت ، وهي الشروط التي رفضتها إدارة الأهلي.

سيد عبد الحفيظ يهدد نجوم الأهلى بالعقوبات بسبب واقعة عمار حمدي

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحذيرا شديد اللهجمة لجميع لاعبي الفريق وأكد لهم أن العقوبات القاسية ستكون في انتظار أي لاعب يرفض قرار الجهاز الفني بالجلوس على دكة البدلاء، وطالب مدير الكرة جميع اللاعبين بضرورة الإلتزام بتعليمات وقرارات الجهاز الفني، مشددا على أن قرار المشاركة بيد الجهاز الفني فقط.