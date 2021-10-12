شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ومحمد صلاح في غرفة الملابس بعد ثلاثية ليبيا في تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم مصطفى محمد، لاعب نادي جالاتا سراى التركى، متابعيه وجمهوره، بصورة مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد فوز المنتخب المصري على نظيره الليبي، بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

وظهر مصطفى محمد ومحمد صلاح في الصورة وهما يستعرضان فورمتهما داخل غرفة الملابس، بعد دقائق من انتهاء المباراة بثلاثية، ليكتب مصطفى محمد على الصورة "الحمد لله"، وسرعان ما حظيت الصورة على عدد اعجابات وتعليقات كبير.

بهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا انجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي (1)، أكرم توفيق (14) ، أحمد حجازي (6) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، أحمد فتوح (13) ، عمرو السولية (4) ، محمد النني (17) ، محمد صلاح (10) ، عمر مرموش (20) ، عبد الله السعيد (19) ، مصطفى محمد (18).



مصطفى محمد ومحمد صلاح

وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كل من: محمد أبو جبل و محمد بسام و ياسر إبراهيم و باهر المحمدي و أحمد فتحي و أيمن أشرف و حمدي فتحي و طارق حامد و إبراهيم عادل و رمضان صبحي و أحمد سيد زيزو و أحمد كوكا.

بينما بدأ منتخب ليبيا بكل من: فى حراسة المرمى: محمد نشنوش، خط الدفاع: عبد الله الشريف – سند الورفلي – على سلامة – معتصم سابو، خط الوسط: فيصل البدري – معتصم المصراتي – حمدو الهوني، خط الهجوم: محمد الطبال – مؤيد الوافي – محمود زعبية.