شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: مصر تفوز على ليبيا بثلاثية وتحلق بصدارة المجموعة السادسة لتصفيات المونديال ،عرض خليجى بـ400 ألف دولار وراء مغالاة موسيمانى فى طلباته لتمديد عقده مع الأهلى ،كارتيرون يصطحب 24 لاعبًا لمواجهة الزمالك وتوسكر .

مصر تفوز على ليبيا بثلاثية وتحلق بصدارة المجموعة السادسة لتصفيات المونديال

حقق منتخب مصر فوزا ثمينا على ليبيا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت اليوم الاثنين فى الجولة الرابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل أهداف الفراعنة أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.

عرض خليجى بـ400 ألف دولار وراء مغالاة موسيمانى فى طلباته لتمديد عقده مع الأهلى

علم ”الخليج 365” أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى تلقى عرضًا خليجيًا مقابل 400 ألف دولار شهريًا لتدريب أحد الأندية الخليجية ما دفع المدرب الجنوب أفريقى للمغالاة فى طلباته لتمديد تعاقده مع المارد الأحمر بعد الجلسة التى عقدها مسئولى الأهلى مع زوجة موسيمانى ووكيله أعماله، ويتقاضى موسيمانى راتبًا شهريًا بقيمة 120 ألف دولار مع الأهلى. الإصابة تبعد محمود وحيد عن رحلة الاهلي للنيجر لمواجهة الحرس الوطنى خرج محمود وحيد، الظهير الأيسر للأهلى، من حسابات الجهاز الفنى لفريقه بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى فى مواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر بسبب الاصابة، حيث بدأ اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلى بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وكان اللاعب قد أجرى أشعة للاطمئنان على إصابته، وبدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي من أجل التعافي منها.

كارتيرون يصطحب 24 لاعبًا لمواجهة الزمالك وتوسكر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المتجهة إلى كينيا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة توسكر يوم 16 من الشهر الجاري بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك ينتظر عودة أبو جبل لحسم ملف تجديد التعاقد

ينتظر مسئولو نادى الزمالك عودة محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، عقب انتهاء مهمته مع منتخب مصر لمواجهة ليبيا فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم، ثم السفر مع بعثة الزمالك إلى كينيا لمواجهة توسكر فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، من أجل حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب.

سيد عبد الحفيظ يهدد نجوم الأهلى بالعقوبات بسبب واقعة عمار حمدي

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحذيرا شديد اللهجمة لجميع لاعبي الفريق وأكد لهم أن العقوبات القاسية ستكون في انتظار أي لاعب يرفض قرار الجهاز الفني بالجلوس على دكة البدلاء، وطالب مدير الكرة جميع اللاعبين بضرورة الإلتزام بتعليمات وقرارات الجهاز الفني، مشددا على أن قرار المشاركة بيد الجهاز الفني فقط.