منتخب مصر يكرر فوزه بثلاثية خارج الديار بعد 11 شهرا.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، فى استعادة ذاكرة الفوز خارج الديار وبثلاثة أهداف، بعد فوزه اليوم على منتخب ليبيا فى عقر داره، باستاد شهداء بنينا ببنغازى بثلاثية نظيفة، سجلها أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.

ويعتبر آخر مرة فاز فيها منتخب مصر خارج ملعب بثلاثية يوم 17 نوفمبر 2020، على توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022، حيث فاز منتخب مصر بقيادة حسام البدرى على منتخب توجو بملعبه 3-1.

Afsha & Sherif both score their first international goals as the Pharaohs secure a critical away win against Togo. #TOGEGY | #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/54IJ1HKw0c