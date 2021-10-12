شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكرر فوزه بثلاثية خارج الديار بعد 11 شهرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، فى استعادة ذاكرة الفوز خارج الديار وبثلاثة أهداف، بعد فوزه اليوم على منتخب ليبيا فى عقر داره، باستاد شهداء بنينا ببنغازى بثلاثية نظيفة، سجلها أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.
ويعتبر آخر مرة فاز فيها منتخب مصر خارج ملعب بثلاثية يوم 17 نوفمبر 2020، على توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022، حيث فاز منتخب مصر بقيادة حسام البدرى على منتخب توجو بملعبه 3-1.
🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒:— CAF (@CAF_Online) November 17, 2020
🇹🇬 Togo 1-3 Egypt 🇪🇬
Afsha & Sherif both score their first international goals as the Pharaohs secure a critical away win against Togo. #TOGEGY | #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/54IJ1HKw0c
وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على ليبيا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت اليوم الاثنين فى الجولة الرابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، وسجل أهداف الفراعنة أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى.
بهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا انجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.
بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي (1)، أكرم توفيق (14) ، أحمد حجازي (6) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، أحمد فتوح (13) ، عمرو السولية (4) ، محمد النني (17) ، محمد صلاح (10) ، عمر مرموش (20) ، عبد الله السعيد (19) ، مصطفى محمد (18).
وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كل من: محمد أبو جبل و محمد بسام و ياسر إبراهيم و باهر المحمدي و أحمد فتحي و أيمن أشرف و حمدي فتحي و طارق حامد و إبراهيم عادل و رمضان صبحي و أحمد سيد زيزو و أحمد كوكا.