شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 11 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين 11 / 10 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها سفر بعثة الفريق إلى كينيا لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ 32 لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

بعثة الزمالك تغادر القاهرة متجهة إلى كينيا استعدادًا لمواجهة توسكر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى كينيا استعدادا لمواجهة توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

لاعبو الزمالك يتابعون مباراة مصر وليبيا في المطار قبل السفر لكينيا .. صور

وصلت بعثة فريق الزمالك الي مطار القاهرة استعدادا للسفر الي كينيا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ 32 لدوري ابطال افريقيا.

وحرص لاعبو الزمالك علي متابعة مباراة المنتخب الوطني امام ليبيا المقامة في الجولة الرابعة ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

بعثة يد الزمالك تصل القاهرة بعد حصد مركز الخامس "سوبر جلوب"

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من المملكة العربية السعودية بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وحصد الزمالك المركز الخامس ببطولة "سوبر جلوب" بعد فوزه على الوحدة السعودي 22/42 ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

رزاق سيسيه يواصل برنامجه التأهيلى فى مران الزمالك

يواصل الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للفريق، خلال مران اليوم الإثنين، وأدى سيسيه تدريبات الجرى حول الملعب تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

واجتاز الإيفواري رزاق سيسيه المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية أمس الأحد، وذلك ضمن البرنامج الطبي المجهز للاعب خلال هذه الفترة.

مدير شئون اللاعبين: المعارون سيشاركون مع الزمالك فى دور المجموعات

كشف أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بالزمالك، موقف اللاعبين المعارين العائدين للفريق خلال الفترة الحالية من المشاركة في دور 32 لدوري أبطال أفريقيا أمام توسكر الكيني، وهم: مصطفى فتحي وعمر السعيد ورزاق سيسيه ومحمد أوناجم.

وأكد إبراهيم أن الرباعي سيتواجدون بقائمة الزمالك الأفريقية بداية من دور المجموعات وذلك في حالة اجتياز الفريق دور الـ32 أمام توسكر الكيني، حيث سيتم قيدهم بالقائمة الأفريقية في يناير المقبل.

كارتيرون يصطحب 24 لاعبًا لمواجهة الزمالك وتوسكر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المتجهة إلى كينيا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة توسكر يوم 16 من الشهر الجاري بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

كارتيرون يجرى تقسيمة بين اللاعبين فى مران الزمالك ويجتمع مع مدرب الأحمال

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، النزول بالحمل البدني على هامش التدريبات مساء اليوم الإثنين بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأجرى كارتيرون مرانًا تأهيليًا خفيفًا بالكرة بعد تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أدوا تدريبات بالكرة من لمسة واحدة فيما بينهم، بجانب بعض التدريبات التأهيلية، وفضل عدم إرهاق اللاعبين خاصة أن الفريق يستعد للسفر مساء اليوم إلى كينيا.

رابطة مشجعى الزمالك بالسعودية يودعون بعثة اليد قبل العودة للقاهرة

حرصت رابطة مشجعى الزمالك بالسعودية على وداع بعثة فريق كرة اليد المتوجهه إلى القاهرة بعد ختام مونديال الأندية، وقام لاعبو الزمالك بالإمضاء على التى شيرتات لعدد من جماهير الرابطة .