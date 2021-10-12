شكرا لقرائتكم خبر عن مروان القماش يحصد الميدالية الذهبية فى سباق 200 متر حرة ببطولة أفريقيا للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق السباح مروان القماش، لاعب المنتخب الوطنى للسباحة، الميدالية الذهبية فى سباق الـ200 متر حرة فى بطولة أفريقيا للسباحة للمحترفين والشباب التى انطلقت اليوم الإثنين، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، بالعاصمة الغانية أكرا، والمؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية بمدينة فوكوكا اليابانية شهر يونيو 2022.

وأعلن الاتحاد الأفريقي للسباحة عن تنظيم بطولة إفريقيا للسباحة للمحترفين والشباب خلال الفترة ما بين 11 إلى 16 أكتوبر المقبل بالعاصمة الغانية أكرا، والمؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية بمدينة فوكوكا اليابانية شهر يونيو 2022، وكذلك بطولة العالم للسباحة شباب بمدينة كازان الروسية شهر أغسطس من العام 2022.

وكان مجلس إدارة اتحاد السباحة، قد حدد يوم 28 أكتوبر الجارى موعدًا لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.