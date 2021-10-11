الامارات | لماذا انفعل محمد الشناوي على عصام الحضري في ليلة فوز مصر على ليبيا

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا انفعل محمد الشناوي على عصام الحضري في ليلة فوز مصر على ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة مصر وليبيا التي أقيمت مساء اليوم الاثنين في ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي الليبية، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وانتهت بفوز مصر بثلاثية نظيفة، عتاب شديد وانفعال من حارس مرمى الفراعنة محمد الشناوي إلى مدربه عصام الحضري مدرب حراس المنتخب المصري.

وتعرض محمد الشناوى، لإصابة بشد في العضلة الخلفية، فى الدقيقة 24، وحل الحارس البديل محمود أبوجبل بديلا له.

والتقطت عدسة الكاميرات التي نقلت المباراة لحظة توجيه الشناوى عبارات إلى عصام الحضرى، أثناء خروجه من الملعب، موجها له بعض عبارات اللوم والعتاب وسط حالة من الغضب، بسبب توجيهات الحضري التي طلب فيها من محمد الشناوي تسديد الكرات الثابتة المحتسبة في منطقة الجزاء الخاصة بالمنتخب المصري وهو ما تسبب في تعرض الشناوي لشد في العضلة الخلفية، وأثناء خروج الشناوي ظهر وكأنه يقول لعصام الخضري "ألم أقل لك انني لا استطيع التسديد".

وترددت الكثير من الأنباء حول وجود خلال بين الشناوي والحضري اللذان تزاملا في المنتخب المصري خلال مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا وكان الشناوي هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر على حساب عصام الحضري الذي جلس على مقاعد البدلاء.

وشهد يوم الثلاثاء الماضي وخلال تحضيرات منتخب مصر لمواجهة ليبيا الأولى التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، تعرض الحارس محمد الشناوي لكدمة بعد ربع ساعة فقط من انطلاق المران، منعته من استكمال المران، وقام بإجراء الإشعة التي أثبتت سلامته، وتحدث البعض عن أن عصام الحضري سدد كرة قوية في قدم محمد الشناوي خلال التدريبات تسببت في إصابة الأخير بشد عضلي حال دون استكماله التدريبات.

وكان هناك توجه من بعض أفراد الجهاز الفني بعدم الدفع بالشناوي في مباراة اليوم للحفاظ على سلامته، لكن تم الاستقرار على مشاركة اللاعب الذي طلب من مدربه الحضري عدم تسديد الكرات الثابته، خوفا من تجدد الإصابة، على أن يتولى مهمة التسديد لاعب أخر غيره، وهو ما لم يحدث إذ سدد الشناوي أحدى الكرات الثابتة تسببت في إصابته بشد في العضلة الخلفية. ليخرج من ملعب المباراة وسط حالة من الغضب الشديد الذي سيطر على اللاعب اثناء استبداله.

وسجل أهداف مصر كل من أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي، وحافظت مصر على صدارتها للمجموعة السادسة بعشر نقاط، ويأتي المنتخب الليبي في المركز الثاني بست نقاط، وتأتي الجابون بالمركز الثالث بأربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لأنجولا.

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