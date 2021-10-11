قاهر الياباني يتوعد الصيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف المنتخب السعودي نظيره الصيني اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مواجهات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

يدخل الأخضر هذا اللقاء بعد أن حقق الفوز في المواجهات الثلاث الماضية حاصدا العلامة الكاملة (9 نقاط).

وينتشي الأخضر بفوزه الثمين على اليابان 1/ 0 في الجولة الثالثة الماضية التي استضافها الخميس الماضي على ذات ملعب مباراة اليوم، إلا أن المنتخب الصيني أيضا ينتشي بتجديد حظوطه في المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل عندما حقق هو الآخر فوزا ثمينا هو الأول له بتغلبه في الدقيقة الأخيرة من المباراة على نظيره الفيتنامي 3/ 2 بعد أن كانت المباراة في طريقها إلى التعادل 2/2 .

ولا ينتظر أن يجري المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد تعديلات مؤثرة على التشكيلة الأخيرة التي خاض بها مواجهة اليابان، باستثناء توقع اقتحام عبدالرحمن العبود التشكيلة منذ البداية، فيما يستمر غياب الثلاثي سالم الدوسري ومحمد البريك وعبدالله عطيف بداعي الإصابة.

ويدرك الأخضر أهمية مواجهة اليوم، وكذلك مواقف المنتخب الصيني الذي دائما ما سجل التفوق في المواجهات التي جمعت الفريقين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، فمن أصل 5 لقاءات، فاز في 4 وتعادل في واحدة فقط، لكن ذلك لا يلغي علو كعب الأخضر في التصفيات الحالية وسعيه لإيقاف التفوق الصيني.

من جانبه، يطمح المنتخب الصيني ومديره الفني لي تاي في استثمار الصحوة الأخيرة والعودة إلى بكين بنتيجة إيجابية.

محطات سابقة







تحمل مواجهة اليوم الرقم 19 في تاريخ مواجهات المنتخبين بمختلف البطولات.



التقيا لأول مرة عام 1978 بدورة الألعاب الآسيوية في بانكوك بتايلاند وفازت الصين 1/ 0.



آخر مواجهاتهما جرت عام 2015، حيث التقيا مرتين، الأولى بتصفيات كأس آسيا، وانتهت 0/0 والثانية بكأس آسيا وانتهت للصين 1/ 0.



على مدار 18 مواجهة سابقة بينهما، اقتسما الفوز بواقع 7 انتصارات لكل منهما وتعادلا 4 مرات.



لم يفز الأخضر على الصين بتصفيات المونديال، حيث التقيا 5 مرات، 4 منها انتهت للصين، وتعادلا 1/1 مرة واحدة.



التقيا 5 مرات في كأس آسيا، فازت السعودية 3 مرات مقابل فوز واحد للصين، وتعادلا مرة واحدة.



أول لقاء بينهما في تصفيات المونديال جرى بالتصفيات الخاصة بكأس العالم 1998.



للمرة الأولى يلعب المنتخب الصيني بجدة، حيث لعب باستاد الملك فهد الدولي بالرياض 3 مرات (رسميتين وودية)، فيما خاض مباراة باستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام



سعيد العويران (مرتان) وخالد مسعد وفهد المولد ونايف هزازي الوحيدون الذين سجلوا بمرمى المنتخب الصيني.



أهداف الأخضر من المواجهة:





مواصلة سكة الانتصارات



العلامة الكاملة بتحقيق الفوز الرابع على التوالي



التمسك بمركزه في المجموعة من واقع السماح بتأهل منتخبين عن كل مجموعة



التعادل كفرضية ثانية أفضل من الخسارة



قطع خطوة كبيرة نحو التأهل



الاستمرار في ملازمة المتصدر، المنتخب الأسترالي



لقاءات الأخضر بالجولات الماضية:

فاز على فيتنام 3/ 1

فاز على عمان 1/ 0

فاز على اليابان 1/ 0

له 9 نقاط، سجل 5 أهداف، واستقبل هدف

لقاءات الصين بالجولات الماضية:

خسر أمام أستراليا 0/ 3

خسر أمام اليابان 0/ 1

فاز على فيتنام 3/ 2

له 3 نقاط، سجل 3 أهداف واستقبل 6 أهداف

أسلحة سعودية: