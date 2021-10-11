أولمبي الأخضر يطمح لزفه عريسا لغرب آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما عن التتويج بكأس بطولة غرب آسيا عندما يلتقي نظيره الأردني في الساعة الـ05:30 مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بنهائي البطولة.

وتأهل المنتخب السعودي للنهائي عقب فوزه في الدور قبل النهائي على نظيره العراقي 1 - 0 سجله خالد الغنام، فيما تأهل الأردني بعد فوزه على المنتخب السوري بنتيجة كبيرة 5 - 2.

وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعدما تغلب على سوريا 2 - 0 وعلى البحرين 3 - 0.

أما المنتخب الأردني فقد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، حيث خسر أمام عمان 0 - 1، ثم فاز على الكويت 2 - 1 وعلى اليمن 2 - 1.

ولم يتعرض المنتخب السعودي بقيادة مدربه الوطني سعد الشهري إلى الخسارة حتى وصوله النهائي، كما أنه نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في المباريات الثلاث التي خاضها بالدورين الأول ونصف النهائي، فيما تذوق النتخب الأردني طعم الخسارة على يد نظيره العماني 0 - 1 في الدور الأول.

ويملك أولمبي الأخضر أسماء مميزة تملك الخبرة الكافية في خوض النهائيات، يتقدمهم عبدالله الحمدان وخالد الغنام وتركي العمار وعبدالله رديف.