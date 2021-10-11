الاتحاد يجهز شبابه لسد الغيابات أمام ضمك

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وخاض الفريق لقاء وديا أمس الأول أمام الفيحاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، انتهى بفوز الاتحاد 3 /1، أشرك فيه كونترا أكبر عدد من اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، كما شارك فيه لاعبون صاعدون في مركز الظهير الأيمن، بينما شارك اللاعب حازم الزهراني في خانة الظهير الأيسر تحسبا لاحتمالية غياب اللاعب مهند الشنقيطي بسبب إصابة بسيطة تعرض لها أثناء المشاركة مع المنتخب ضمن المشاركة في بطولة غرب آسيا.
واعتمد كونترا مشاركة زياد المولد أساسيا بديلا عن الموقوف حمدان الشمراني في لقاء ضمك المقبل، بعد متابعته بشكل دقيق في اللقاء الودي أمام الفيحاء.
فيما منح اللاعبون راحة عن التدريبات بالأمس تجنبا للإرهاق أو الإصابات التي قد تحدث حال تراكم أحمال التدريبات بشكل متواصل، ولا سيما بعد خوض اللقاء الودي.
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