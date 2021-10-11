شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يجهز شبابه لسد الغيابات أمام ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​بدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا إجراء اختبارات عدة على مجموعة لاعبين لسد فراغ الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، الذي سيغيب عن المواجهة المقبلة أمام ضمك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب تراكم البطاقات الملونة.

وخاض الفريق لقاء وديا أمس الأول أمام الفيحاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، انتهى بفوز الاتحاد 3 /1، أشرك فيه كونترا أكبر عدد من اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، كما شارك فيه لاعبون صاعدون في مركز الظهير الأيمن، بينما شارك اللاعب حازم الزهراني في خانة الظهير الأيسر تحسبا لاحتمالية غياب اللاعب مهند الشنقيطي بسبب إصابة بسيطة تعرض لها أثناء المشاركة مع المنتخب ضمن المشاركة في بطولة غرب آسيا.

واعتمد كونترا مشاركة زياد المولد أساسيا بديلا عن الموقوف حمدان الشمراني في لقاء ضمك المقبل، بعد متابعته بشكل دقيق في اللقاء الودي أمام الفيحاء.

فيما منح اللاعبون راحة عن التدريبات بالأمس تجنبا للإرهاق أو الإصابات التي قد تحدث حال تراكم أحمال التدريبات بشكل متواصل، ولا سيما بعد خوض اللقاء الودي.