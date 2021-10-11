شكرا لقرائتكم خبر أستراليا تعود لأرضها أمام السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المدير الفني للمنتخب الأسترالي جراهام أرنولد، عودة المنتخب الأسترالي لخوض مبارياته على أرضه اعتبارا من المواجهة المقبلة أمام السعودية، بعد أن ظل يلعب خارجها طوال الفترة الماضية بسبب القيود التي تفرضها أستراليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وقال أرنولد للصحفيين «أتوقع خوض مباراتنا المقررة أمام السعودية في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر في سيدني، وعودة الفريق إلى حياته الطبيعية».

وأضاف «قدت منتخب أستراليا في 21 مباراة، 19 منها خارج الديار».

وتعود آخر مباراة خاضها المنتخب الأسترالي على أرضه إلى عامين، حيث كانت أمام منتخب نيبال بتصفيات كأس العالم وانتهت لمصلحة أستراليا بخماسية نظيفة.

وحقق المنتخب الأسترالي تحت قيادة أرنولد رقما قياسيا في التصفيات، بعد الفوز في 11 مباراة متتالية، إلا أنه يخوض اليوم مواجهة صعبة أمام المنتخب الياباني في سايتاما ضمن مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات النهائية لمونديال 2022.