أستراليا تعود لأرضها أمام السعودية

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وقال أرنولد للصحفيين «أتوقع خوض مباراتنا المقررة أمام السعودية في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر في سيدني، وعودة الفريق إلى حياته الطبيعية».
وأضاف «قدت منتخب أستراليا في 21 مباراة، 19 منها خارج الديار».
وتعود آخر مباراة خاضها المنتخب الأسترالي على أرضه إلى عامين، حيث كانت أمام منتخب نيبال بتصفيات كأس العالم وانتهت لمصلحة أستراليا بخماسية نظيفة.
وحقق المنتخب الأسترالي تحت قيادة أرنولد رقما قياسيا في التصفيات، بعد الفوز في 11 مباراة متتالية، إلا أنه يخوض اليوم مواجهة صعبة أمام المنتخب الياباني في سايتاما ضمن مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات النهائية لمونديال 2022.
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