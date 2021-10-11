تصفيات آسيا لكأس العالم

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13:15 السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اليابان وأستراليا (المجموعة الثانية) إيران وكوريا الجنوبية (المجموعة الأولى) 16:30 سوريا ولبنان (المجموعة الأولى) 19:00 عمان وفيتنام (المجموعة الثانية) 19:00 الإمارات والعراق (المجموعة الأولى) 19:45 السعودية والصين (المجموعة الأولى) 20:00

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