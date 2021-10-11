كولومبيا توقف انتصارات البرازيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم التعادل السلبي، مباراة كولومبيا والبرازيل، في قمة مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم عن منطقة أمريكا الجنوبية.

وفشل منتخب البرازيل في تحقيق الانتصار للمرة الأولى، بعد فوزه في أول 9 مباريات.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول، فيما بات رصيد منتخب كولومبيا 15 نقطة.

من جهة أخرى، كانت الإثارة حاضرة في لقاء فنزويلا والإكوادور، إذ تقدمت الإكوادور 1/ 0 من ضربة جزاء، ولكن أصحاب الأرض عادوا ونجحوا في تسجيل هدفين في الدقيقتين 45، و62.

وتحتل فنزويلا المركز الأخير برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الإكوادور عند 16 نقطة، إلا أنه ما زال في موقف جيد للتأهل.

وفاز منتخب بوليفيا على بيرو 1/ 0 وهي النتيجة التي كانت سببا في ضياع الفرصة من منتخب بيرو للاقتراب من المنتخبات التي تسبقه، إذ تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع، بينما رفع بوليفيا رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثامن.

من جانبه حقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا على نظيره منتخب أوروجواي بثلاثية نظيفة ليعزز وصافته برصيد 22 نقطة، خلف المتصدر منتخب البرازيل الذي يملك 28 نقطة، وتراجع منتخب أوروجواي إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن منتخب الإكوادور الثالث.