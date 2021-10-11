شكرا لقرائتكم خبر الدنمارك على موعد مع التأهل المباشر للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يأمل منتخب الدنمارك أن يحجز بطاقته إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم حين يستضيف النمسا اليوم في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية، في حين تسعى إنجلترا لتعزيز صدارتها والمضي قدما إلى المونديال عندما تستقبل المجر ضمن المجموعة التاسعة.

وستكون الدنمارك التي تتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة مع 7 انتصارات كاملة، على موعد مع التأهل المباشر في حال تمكنت من الفوز في عقر دارها على ملعب «باركن ستاديوم» على رابع المجموعة برصيد 10 نقاط، أو في حال تعادلها وعدم فوز أسكتلندا على جزر فارو، أو خسارة أسكتلندا.

وتتقدم الدنمارك بفارق 7 نقاط عن وصيفتها أسكتلندا التي تحل ضيفة على جزر فارو الخامسة (4 نقاط).

وفي المجموعة التاسعة، تستضيف إنجلترا المتصدرة بـ 19 نقطة نظيرتها المجر الرابعة بـ 10 نقاط، في حين تلعب ألبانيا الثانية (15 نقطة) أمام بولندا الثالثة (14 نقطة) في مواجهة قوية.ويتسلح المنتخب الإنجليزي بسلسلة من 12 فوزا متتاليا على أرضه في تصفيات كأس العالم، إذ لم يخسر في ويمبلي منذ خسارته أمام ألمانيا بهدف نظيف عام 2000، علما أن الفوز الأخير للمجر يعود إلى ما قبل 59 عاما وتحديدا إلى كأس العالم 1962.

وتأمل إنجلترا في تكرار سيناريو الفوز ذهابا عندما تغلبت بنتيجة 4 / 0، على المنتخب المجري.

وفي المجموعة الأولى، يستقبل المنتخب البرتغالي نظيره لوكسمبورغ.

وتحتل البرتغال المركز الثاني بـ 13 نقطة بفارق نقطة عن صربيا «المتصدرة»، التي لعبت مباراة واحدة أكثر، وتسعى بدورها لتعزيز صدارتها عندما تواجه على ملعبها أذربيجان متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية، ستكون السويد أمام فرصة انتزاع الصدارة من إسبانيا عندما تستقبل اليونان.

ويحتل المنتخب السويدي المركز الثاني برصيد 12 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن المنتخب الإسباني الذي خاض مباراة أكثر، في حين تقبع اليونان في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

وتميل الأرقام لصالح المنتخب اليوناني الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام السويد في المواجهات السبع الأخيرة بينهما.