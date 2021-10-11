في عيد ميلاده.. عمرو دياب يطرح أغنية «انت الحظ»

الشارقة - اميمة ياسر -

طرح المطرب عمرو دياب، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "انت الحظ"، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

يشار إلى أن الهضبة طرح مؤخرًا أغنيته "رايقة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

وبعد طرح الأغنية بساعات، تصدرت تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، كما تصدر برومو الأغنية تريند موقع يوتيوب فور طرحه على القناة الرسمية لعمرو دياب .

كما طرح الهضبة أيضًا أغنية "حلو التغيير" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وميكساج وديحيتال ماستر أمير محروس.