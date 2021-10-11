الطريق إلى مونديال قطر 2022.. بثنائية فتوح ومصطفى محمد.. مصر تتقدم على ليبيا بهدفين في الشوط الأول

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليبيا ومصر بتقدم المنتخب الوطني بهدفين مقابل لاشئ، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

ونجح الظهير الأيسر أحمد فتوح في إحراز الهدف الأول للمنتخب في شباك الحارس محمد نشنوش، بتسديدة أرضية قوية بالدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة من مصطفى محمد.

وتمكن المهاجم مصطفى محمد من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين مقابل لاشئ.

ودخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

خط الوسط: عمر السولية، محمد النني، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المنتخب كل من: محمد أبو جبل ومحمد بسام حارسي المرمى، أيمن أشرف ياسر إبراهيم، باهر المحمدي، طارق حامد، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي.

على الجانب الآخر، دخل المنتخب الليبي المباراة بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل المنتخب الليبي ليبيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

خط ‏الدفاع: معتصم صبو، على سلامة، سند الورفلي، فيصل البدري، عبدالله شريف.

‏الوسط: معتصم المصراتي، محمد الطبال، مؤيد اللافي‏.

خط الهجوم: حمدو الهوني، محمد زعبية.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من :

معاد اللافى ، مراد الوحيشى ، الطاهر بن عامر ، على يوسف ، أحمد التربى ، محمد الترهونى ، محمد المنير ، محمد التهامى ، عمر الخوجة ، محمد الجورنى ، محمد صولة .

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين، قد انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف في استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.