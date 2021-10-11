شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على ليبيا بثلاثية وتحلق بصدارة المجموعة السادسة لتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهذا الفوز حلّق منتخب مصر فى صدارة المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند 6 نقاط، بينما تأتى الجابون فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا انجولا فى المركز الرابع بـ3 نقاط.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي (1)، أكرم توفيق (14) ، أحمد حجازي (6) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، أحمد فتوح (13) ، عمرو السولية (4) ، محمد النني (17) ، محمد صلاح (10) ، عمر مرموش (20) ، عبد الله السعيد (19) ، مصطفى محمد (18).وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كل من: محمد أبو جبل و محمد بسام و ياسر إبراهيم و باهر المحمدي و أحمد فتحي و أيمن أشرف و حمدي فتحي و طارق حامد و إبراهيم عادل و رمضان صبحي و أحمد سيد زيزو و أحمد كوكا.

بينما بدأ منتخب ليبيا بكل من: فى حراسة المرمى: محمد نشنوش، خط الدفاع: عبد الله الشريف – سند الورفلي – على سلامة – معتصم سابو، خط الوسط: فيصل البدري – معتصم المصراتي – حمدو الهوني، خط الهجوم: محمد الطبال – مؤيد الوافي – محمود زعبية.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب لاعبى ليبيا فى محاولة للسيطرة على الكرة ومنطقة المناورات، وفى المقابل، كان منتخب مصر حذرا لإمتصاص حماس أصحاب الأرض وانحسر اللعب فى وسط الملعب.

وفى الدقيقة 13 سدد محمد زعبية كرة فى اتجاه مرمى محمد الشناوى، لكنها تصطدم بأحد لاعبى الفراعنة وتمر خارج الملعب، قبل أن يرد منتخب مصر بعرضية طولية فى اتجاه مصطفى محمد داخل منطقة جزاء فرسان المتوسط لكن مدافعى ليبيا ينقذون الموقف.

وفى الدقيقة أهدر عمر مرموش هدفا محققا بعد انفرد بالحارس الليبى محمد نشنوش ووضع الكرة برعونة لتضيع أول فرصة لهز شباك فرسان المتوسط.

وخرج محمد الشناوى فى الدقيقة 26 للاصابة وشارك بدلا منه محمد أبو جبل، بعدما اشتكى الشناوى من تجدد اصابته فى العضلة الخلفية.

وفى الدقيقة 35 يهدر محمد صلاح فرصة جديدة لهز شباك ليبيا، بعدما تباطأ فى الوصول للكرة ومراوغة مدافع ليبيا ما أدى لضياع الفرصة.

وسجل أحمد فتوح هدف التقدم لمصر فى الدقيقة 39 من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس الليبى محمد نشنوش، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الثانى فى الدقيقة 45 لينتهى الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين نظيفين.

وفى الشوط الثانى، سدد عمر مرموش تسديدة قوية فى اتجاه مرمى محمد نشنوش لكنها تمر بجوار القائم الأيسر للحارس، قبل أن يحصل عمرو السولية على بطاقة صفراء فى الدقيقة 51.

فى المقابل، رد منتخب ليبيا بهجمة فى الدقيقة 53 من كرة عرضية لكن المعتصم المصراتى لاعب ليبيا يسددها برأسه خارج مرمى محمد أبو جبل، وفى الدقيقة 57 ينقذ أبو جبل مرماه من هدف مؤكد بعدما تصدى لانفراد لاعب ليبيا.

وأنقذ محمد نشنوش حارس مرمى ليبيا شباكه من تسديدة صاروخية لمصطفى محمد كادت تعلن الهدف الثالث للفراعنة فى الدقيقة 64، ونجح رمضان صبحى فى تسجيل الهدف الثالث فى شباك المنتخب الليبى فى الدقيقة 72 من جملة رائعة مع الفرعون المصرى لمحمد صلاح، وحاول مصطفى محمد ورمضان صبحى زيادة غلة الأهداف فى الدقائق المتبقية لكن الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز منتخب مصر 3-0.