شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الإياب بين منتخب مصر وليبيا فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبى، على استاد شهداء بنينا بمدينة بنغازى، فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 فى قطر.
وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي (1)، أكرم توفيق (14) ، أحمد حجازي (6) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، أحمد فتوح (13) ، عمرو السولية (4) ، محمد النني (17) ، محمد صلاح (10) ، عمر مرموش (20) ، عبد الله السعيد (19) ، مصطفى محمد (18).
وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كل من: محمد أبو جبل و محمد بسام و ياسر إبراهيم و باهر المحمدي و أحمد فتحي و أيمن أشرف و حمدي فتحي و طارق حامد و إبراهيم عادل و رمضان صبحي و أحمد سيد زيزو و أحمد كوكا.
بينما بدأ منتخب ليبيا بكل من: فى حراسة المرمى: محمد نشنوش، خط الدفاع: عبد الله الشريف – سند الورفلي – على سلامة – معتصم سابو، خط الوسط: فيصل البدري – معتصم المصراتي – حمدو الهوني، خط الهجوم: محمد الطبال – مؤيد الوافي – محمود زعبية.
ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن منتخب ليبيا صاحب الوصافة.