انطلاق مباراة الإياب بين منتخب مصر وليبيا فى تصفيات كأس العالم

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبى، على استاد شهداء بنينا بمدينة بنغازى، فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي (1)، أكرم توفيق (14) ، أحمد حجازي (6) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، أحمد فتوح (13) ، عمرو السولية (4) ، محمد النني (17) ، محمد صلاح (10) ، عمر مرموش (20) ، عبد الله السعيد (19) ، مصطفى محمد (18).