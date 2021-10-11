شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين منتخب مصر وليبيا بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر أمام ليبيا، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر بالتعادل السلبى.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب لاعبى ليبيا فى محاولة للسيطرة على الكرة ومنطقة المناورات، وفى المقابل، كان منتخب مصر حذرا لامتصاص حماس أصحاب الأرض وانحسر اللعب فى وسط الملعب.

وفى الدقيقة 13 سدد محمد زعبية كرة فى اتجاه مرمى محمد الشناوى، لكنها تصطدم بأحد لاعبى الفراعنة وتمر خارج الملعب، قبل أن يرد منتخب مصر بعرضية طولية فى اتجاه مصطفى محمد داخل منطقة جزاء فرسان المتوسط، لكن مدافعى ليبيا ينقذون الموقف.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي (1)، أكرم توفيق (14) ، أحمد حجازي (6) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، أحمد فتوح (13) ، عمرو السولية (4) ، محمد النني (17) ، محمد صلاح (10) ، عمر مرموش (20) ، عبد الله السعيد (19) ، مصطفى محمد (18). وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كل من: محمد أبو جبل و محمد بسام و ياسر إبراهيم و باهر المحمدي و أحمد فتحي و أيمن أشرف و حمدي فتحي و طارق حامد و إبراهيم عادل و رمضان صبحي و أحمد سيد زيزو و أحمد كوكا.

بينما بدأ منتخب ليبيا بكل من: فى حراسة المرمى: محمد نشنوش، خط الدفاع: عبد الله الشريف – سند الورفلي – على سلامة – معتصم سابو، خط الوسط: فيصل البدري – معتصم المصراتي – حمدو الهوني، خط الهجوم: محمد الطبال – مؤيد الوافي – محمود زعبية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن منتخب ليبيا صاحب الوصافة.