شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتابعون مباراة مصر وليبيا في المطار قبل السفر لكينيا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الزمالك الي مطار القاهرة استعدادا للسفر الي كينيا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ 32 لدوري ابطال افريقيا.

وحرص لاعبو الزمالك علي متابعة مباراة المنتخب الوطني امام ليبيا المقامة في الجولة الرابعة ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.



امام عاشور وعبد الله جمعة يتابعان مباراة المنتخب في المطار



اوباما ومحمود علاء وزيزو



شيكابالا وسيف فاروق جعفر



كارتيرون والجهاز المعاون



محمد عبد الشافي



محمد عواد



ناشئو الزمالك

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المتجهة إلى كينيا، وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر.

خط الهجوم: يوسف أوباما

ومن المقرر أن يلحق ببعثة الفريق يوم ١٣ من الشهر الجاري عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.