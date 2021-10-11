شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتقدم بثنائية فتوح ومصطفى محمد فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر أمام ليبيا، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر بتقدم مصر بهدفين نظيفين سجلهما أحمد فتوح ومصطفى محمد.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب لاعبى ليبيا فى محاولة للسيطرة على الكرة ومنطقة المناورات، وفى المقابل، كان منتخب مصر حذرا لإمتصاص حماس أصحاب الأرض وانحسر اللعب فى وسط الملعب.

وفى الدقيقة 13 سدد محمد زعبية كرة فى اتجاه مرمى محمد الشناوى، لكنها تصطدم بأحد لاعبى الفراعنة وتمر خارج الملعب، قبل أن يرد منتخب مصر بعرضية طولية فى اتجاه مصطفى محمد داخل منطقة جزاء فرسان المتوسط لكن مدافعى ليبيا ينقذون الموقف.

وفى الدقيقة أهدر عمر مرموش هدفا محققا بعد انفرد بالحارس الليبى محمد نشنوش ووضع الكرة برعونة لتضيع أول فرصة لهز شباك فرسان المتوسط.

وخرج محمد الشناوى فى الدقيقة 26 للاصابة وشارك بدلا منه محمد أبو جبل، بعدما اشتكى الشناوى من تجدد اصابته فى العضلة الخلفية.

وفى الدقيقة 35 يهدر محمد صلاح فرصة جديدة لهز شباك ليبيا، بعدما تباطأ فى الوصول للكرة ومراوغة مدافع ليبيا ما أدى لضياع الفرصة.

وسجل أحمد فتوح هدف التقدم لمصر فى الدقيقة 39 من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس الليبى محمد نشنوش، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الثانى فى الدقيقة 45 لينتهى الشوط الأول بتقدم مصر بهدفين نظيفين.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي (1)، أكرم توفيق (14) ، أحمد حجازي (6) ، محمود حمدي "الونش" (15) ، أحمد فتوح (13) ، عمرو السولية (4) ، محمد النني (17) ، محمد صلاح (10) ، عمر مرموش (20) ، عبد الله السعيد (19) ، مصطفى محمد (18). وجاء على دكة بدلاء منتخب مصر كل من: محمد أبو جبل و محمد بسام و ياسر إبراهيم و باهر المحمدي و أحمد فتحي و أيمن أشرف و حمدي فتحي و طارق حامد و إبراهيم عادل و رمضان صبحي و أحمد سيد زيزو و أحمد كوكا.

بينما بدأ منتخب ليبيا بكل من: فى حراسة المرمى: محمد نشنوش، خط الدفاع: عبد الله الشريف – سند الورفلي – على سلامة – معتصم سابو، خط الوسط: فيصل البدري – معتصم المصراتي – حمدو الهوني، خط الهجوم: محمد الطبال – مؤيد الوافي – محمود زعبية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة عن منتخب ليبيا صاحب الوصافة.