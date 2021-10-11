شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد محمود وحيد عن رحلة الاهلي للنيجر لمواجهة الحرس الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج محمود وحيد، الظهير الأيسر للأهلى، من حسابات الجهاز الفنى لفريقه بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى فى مواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر بسبب الاصابة، حيث بدأ اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلى بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وكان اللاعب قد أجرى أشعة للاطمئنان على إصابته، وبدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي من أجل التعافي منها.

وأوضح أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالأهلى، أن محمود وحيد يحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى 5 أيام لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.