مصدر لمصراوي: الشناوي أبلغ الأهلي بإصابته.. ولعب لقاء ليبيا بعد فحص طبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس الفريق والمنتخب المصري أبلغ مسؤولي الفريق بمعاناته من ألام خفيفة في العضلة الخلفية خلال مواجهة ليبيا.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن إصابة الشناوي ناتجه عن الآلام التي شعر بها قبل لقاء ليبيا الماضي.

وقال المصدر: "الشناوي أبلغنا بمعاناته من آلام خفيفة في العضلة الخلفية، وهي نتاج إصابته في اللقاء الماضي ضد ليبيا".

واختتم: "الشناوي سبق وأن خضع لجلسات علاجية وتأهيلية، ومن ثم شارك في لقاء اليوم بعد الخضوع لفحص طبي".

الجدير بالذكر أن الشناوي غادر ملعب مباراة مصر ضد ليبيا في بنغازي خلال الشوط الأول، بعد شكواه من إصابة في العضلة الخلفية، ليحل محمد أبو جبل بدلًا منه.