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مصر تفتتح أهدافها في شباك ليبيا بصاروخية أبو الفتوح

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح أحمد أبو الفتوح ظهير منتخب مصر، في تسجيل الهدف الأول للفريق خلال المواجهة التي تجمعه مع نظيره الليبي، بالجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

هدف أبو الفتوح جاء في الدقيقة 39 من اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمد نشنوش.

تسديدة أبو الفتوح جاءت بعد تمريرة من محمد صلاح إلى مصطفى محمد، الذي قام بدوره بتحويلها أرضية إلى ظهير الفراعنة الذي أطلق تصويبة مباشرة نحو الشباك.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره الليبي في مدينة بنغازي بالجولة الرابعة من التصفيات، بعد ثلاثة أيام فقط من التفوق في برج العرب بهدف نظيف.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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