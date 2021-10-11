الشناوي يغادر مباراة مصر وليبيا مصابًا و"منفعلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خرج محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، مصابا خلال مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبي في التصفيات الإفريقية لكأس العالم.

ومع الدقيقة 24 سقط الشناوي داخل منطقة الجزاء مصابا في العضلة الخلفية، ليدخل الجهاز الطبي للمنتخب الذي قرر عدم استكمال الحارس للمباراة.

وقرر كارلوس كيروش الدفع بالحارس محمد أبو جبل في الدقيقة 26 بدلا من محمد الشناوي.

ورصدت عدسات الكاميرا خروج محمد الشناوي منفعلا، ليدور معه حديث جانبي قصير مع عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر.

ونجح المنتخب الوطني في تجاوز مباراة الجولة الثالثة أمام ليبيا بهدف دون رد سجله المحترف الدولي عمر مرموش، ليتصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فرسان المتوسط عند النقطة 6.