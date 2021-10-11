مباشر تصفيات المونديال.. ليبيا 0-3 مصر.. رمضان صبحي يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق منتخب مصر فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على مضيفه منتخب ليبيا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل أهداف مصر أمام ليبيا كل من أحمد أبو الفتوح، مصطفى محمد ورمضان صبحي في الدقائق 40، 45+4 و72 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، يعزز منتخب مصر تربعه على صدارة المجموعة السادسة رافعا رصيده إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد ليبيا عند ست نقاط، ثم يأتي منتخب الجابون ثالثًا بأربع نقاط، وأخيرًا أنجولا بثلاث نقاط.

ملخص المباراة:

مرت العشر دقائق الأولى من المباراة هادئة دون تشكيل خطورة من جانب الفريقين.

وفي الدقيقة الـ21، جاءت أول فرصة في المباراة من جانب منتخب مصر بعدما حصل عمر مرموش على تمريرة من عبدالله السعيد داخل المنطقة ليسدد اللاعب بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وسقط محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب في الدقيقة الـ25 متأثرا بإصابة تعرض لها بشد في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى، ليغادر الملعب ويشارك محمد أبو جبل بدلا منه.

وفي الدقيقة الـ34، واصل منتخب مصر محاولاته على مرمى ليبيا بعدما مرر عمرو السولية الكرة إلى مصطفى محمد داخل المنطقة ليسددها بقدمه اليسرى نحو الممرى لكن الحارس تمكن من الإمساك بها.

ولم ينجح محمد صلاح في استغلال فرصة سنحت له في الدقيقة الـ36، حيث حصل على كرة عالية وكان شبه منفرد بحارس مرمى ليبيا، لكن دفاع أصحاب الأرض عاد لينقذ الفرصة.

وفي الدقيقة الـ40، تمكن منتخب مصر من افتتاح التسجيل عن طريق أحمد أبو الفتوح بعدما تلقى تمريرة من مصطفى محمد ليطلق تسديدة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمد نشنوش.

وقبل نهاية الشوط الأول، ضاعف منتخب مصر النتيجة لتصبح (2-0) عن طريق مصطفى محمد، بعدما استغل اللاعب عرضية رائعة داخل المنطقة أرسلها عمر مرموش، ليحولها بضربة رأسية داخل الشباك الليبية.

وظهرت خطورة ليبيا في الشوط الثاني بعد مرور عشر دقائق منه، حيث أنقذ محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر مرماه من فرصة هدف كاد أن يقلص بها أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة الـ56.

وفي الدقيقة الـ62، أطلق مصطفى محمد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس محمد نشنوش تألق في إبعادها، ليحصل منتخب مصر على أول ركلة ركنية في اللقاء.

وأجرى المدير الفني كارلوس كيروش تغييرين في الدقيقة الـ64 بإقحام كل من رمضان صبحي وحمدي فتحي بدلا من عمر مرموش وعمرو السولية.

وسجل منتخب مصر الهدف الثالث في الدقيقة الـ72 عن طريق البديل رمضان صبحي، بعدما استغل تمريرة أرضية رائعة من محمد صلاح بين المدافعين، ليسددها رمضان في شباك ليبيا قبل أن تصل للحارس.

وفي الدقيقة الـ75، شارك باهر المحمدي وطارق حامد في المباراة بدلا من أكرم توفيق وعبدالله السعيد.

وظلت النتيجة على حالها حتى أطلق الحكم فيكتور جوميز صافرة النهاية معلنا فوز المنتخب على ليبيا (3-0).

تشكيل ليبيا: محمد نشنوش، علي سلامة، المعتصم الصبو، سند الورفلي، عبد الله الشريف، فيصل البدري، المعتصم المصراتي، مؤيد اللافي، حمدو الهوني، محمد زعيبة، محمد الطبال.

تشكيل مصر: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أحمد فتوح، محمد النني، عمرو السولية، عبدالله السعيد، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.