كوت ديفوار تكرر تفوقها على مالاوي وتتصدر مجموعتها بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اعتلى منتخب كوت ديفوار صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، عقب فوزه على ضيفه منتخب مالاوي 2 / 1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

وتقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق نيكولاس بيبي في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك مويابا التعادل لمنتخب مالاوي في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 66 سجل فرانك كيسي الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار من ضربة جزاء، ليؤكد تفوق فريقه على منافسه بعد فوزه عليه أيضا في مباراةالجولة الثالثة بنتيجة 3 / صفر.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني، والذي افتتح مباريات الجولة في تلك المجموعة في وقت سابق من اليوم الاثنين بالفوز على موزمبيق 1 / صفر.

على الجانب الأخر تجمد رصيد منتخب مالاوي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن منتخب موزمبيق متذيل الترتيب.