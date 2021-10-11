بوركينا تتصدر مجموعتها بتصفيات كأس العالم بانتصار على جيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

فاز منتخب بوركينا فاسو على جيبوتي 2 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل إيسوفو دايو الهدف الأول لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 30، قبل أن يضيف عبدول تابسوبا الهدف الثاني في الدقيقة 64.

ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الأول مؤقتا، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الجزائر (المركز الثاني برصيد سبع نقاط ) ، والنيجر (المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط)، والمقرر لها غدا الثلاثاء.

على الجانب الأخر يتذيل منتخب جيبوتي ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.