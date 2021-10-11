الهوني أساسيًا.. تشكيل ليبيا في لقاء مصر بتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن خافيير كليمنتى المدير الفني لمنتخب ليبيا، تشكيل فريقه في مواجهة مصر بالجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقرر كليمنتي الاعتماد على حمدو الهوني في التشكيل الأساسي للفريق، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الجولة الثالثة التي انتهت بتفوق مصر بهدف نظيف.

ويتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، أمام ليبيا بست نقاط، ثم الجابون بأربع نقاط، أخيرًا أنجولا بثلاث نقاط.

وجاء تشكيل ليبيا للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

خط الدفاع: علي سلامة، المعتصم الصبو، سند الورفلي، عبد الله الشريف.

خط الوسط: فيصل البدري، المعتصم المصراتي، مؤيد اللافي.

خط الهجوم: حمدو الهوني، محمد زعيبة، محمد الطبال.