محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل مباراة ليبيا، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم .

ويحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره الليبي مساء اليوم الاثنين على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

خط الوسط: عبدالله السعيد، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

"محمد أبو جبل، محمد بسام، ياسر إبراهيم، باهر المحمدي، أحمد فتحي، ايمن أشرف، حمد فتحي، طارف حامد، ابراهيم عادل، رمضان صبحي، احمد سيد زيزو، احمد حسن كوكا".

ونجح الفراعنة في تجاوز مباراة الجولة الثالثة أمام ليبيا بهدف دون رد سجله المحترف الدولي عمر مرموش، ليتصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد فرسان المتوسط عند النقطة 6.