تعرف على نتيجة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة السادسة، في إحدى أهم مباريات اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021.

يستقبل المنتخب الليبي شقيقه المصري على ملعب بنغازي بعدما فقد صدارة المجموعة الرابعة لمصلحة ضيفه الفراعنة بالجولة الماضية من التصفيات.

تقدم منتخب مصر في نتيجة المباراة عند الدقيقة 40 بفضل تسديدة أحمد فتوح القوية من الناحية اليسري بتمريرة من مصطفي محمد.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع أضاف “مصطفي محمد” نجم نادي جالطة سراي التركي الهدف الثاني للفراعنة بعد ان حول عرضية مرموش الرائعة بضربة رأسية داخل الشباك، لينتهي الشوط الاول بتقدم الضيوف 2-صفر.

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انطلقت صافرة بداية مصر وليبيا على ملعب بنغازي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة مصر وليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة الى كأس العالم 2022 عبر القناة الرسمية للفيفا على موقع يوتيوب، بالأضافة الى قناة شركة الرياضة السعودية 5 SSC بصوت المعلق الرياضي “فهد العتيبي”.

كما ينقل اللقاء على قناة اون تايم سبورت بعد حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري على أرضه وخارجها في التصفيات الأفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، ويتولى مهمة التعليق عليها “أحمد شوبير”.

كان جناح نادي شتوتجارت الألماني، عمر مرموش، قد قاد منتخب مصر للفوز على ليبيا 1 / صفر، الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.