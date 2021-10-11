تعرف على موعد مباراة سوريا ولبنان في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تشهد تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 مواجهة عربية مرتقبة ستجمع بين سوريا وضيفتها لبنان.



المباراة ستقام ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022

وينتظر أن تقام المباراة بين سوريا ولبنان على استاد الملك عبدالله الثاني، وذلك مساء الثالاثاء الموافق 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وسيكون موعد المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ودمشق وبيروت، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

ستقوم قنوات أبوظبي الرياضية بنقل المباراة داخل الإمارات فقط، بينما ستنقل على قنوات "SSC" السعودية في نطاق المملكة فقط.

فضلا عن ذلك، ستقوم صفحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمية على موقع "يوتيوب" بنقل المباراة للجماهير حول العالم.