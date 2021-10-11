تعرف على موعد مباراة الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام قمة عربية جديدة خلال مرحلة المجموعات في تصفيات كأس العالم، وذلك حين يلاقي منتخب الإمارات نظيره العراقي.



ويبحث المنتخبان عن تحقيق أول فوز لهما في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث يمتلكان نقطتين في المجموعة الأولى، من تعادلين وهزيمة.

ويستضيف المنتخب الإماراتي نظيره العراقي، الثلاثاء، على ملعب زعبيل بنادي الوصل، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

وتُبث تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم عبر شبكة قنوات "SSC السعودية" ومنصة "شاهد" الإلكترونية.

وتُنقل مباراة الإمارات والعراق عبر قناة "SSC4 HD" بتعليق حماد العنزي.