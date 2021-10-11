وسائل إعلام تكشف: لماذا يغالي موسيماني في طلباته المادية مع الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام محلية عن أسباب مغالاة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في طلباته المادية مع إدارة القلعة الحمراء من أجل تجديد تعاقده.

وكانت شبكة "iDiski Times" الجنوب إفريقية، قد ذكرت أن محادثات تجديد العقد بين موسيماني والأهلي وصلت إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي، بسبب رفض المارد الأحمر شروط المدرب.

وأشارت الشبكة، إلى أن المدرب الجنوب إفريقي طلب وضع شرط يتعلق بالحماية، في العقد الجديد، مما تسبب في تعقد المفاوضات بين موسيماني والخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن موسيماني تلقى عرضًا خليجيًا مقابل 400 ألف دولار شهريًا لتدريب أحد الأندية الخليجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض المغري الذي تلقاه المندرب الجنوب أفريقي دفعه للمغالاة في طلباته لتمديد تعاقده مع النادي الأهلي، وذلك بعد الجلسة التى عقدها مسئولى القلعة الحمراء مع زوجة موسيماني ووكيله أعماله.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، قوله إن أن النادي رفض شروط موسيماني والتي تتمثل في التجديد لمدة موسمين ووضع شرط جزائي في العقد، في الوقت التي تصر إدارة الأهلي أن يكون التجديد لمدة موسم واحد ولا يتم وضع شرط جزائي، وتحاول إدارة الأهلي حاليًا إقناع موسيماني بالتراجع عن شروطه لتجديد عقده.

وقاد موسيماني الأهلي فى 64 مباراة، فاز فى 45 وتعادل فى 14 وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 130 هدفًا وتلقت شباكه 49، وحقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر.

كما خسر موسيماني لقب بطولة الدوري المصري مع الأهلي الموسم الماضى لصالح الزمالك بفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، ويستعد موسيمانى لقيادة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية بجانب بطولة الدوري وكأس مصر ودوري الأبطال الأفريقى والسوبر الأفريقى للموسم الجديد.