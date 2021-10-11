3 مطالب لكيروش قبل مباراة ليبيا منها «السرية والعزلة»

الشارقة - اميمة ياسر - يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني، بعد انتهاء مباراة برج العرب بينهما بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله عمر مرموش أحد اكتشافات كارلوس كيروش.

ويتكتم الجهاز الفني للمنتخب الوطني على كل كبيرة وصغيرة تخص فنيات مباراة مصر وليبيا في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2024 بقطر، بتعليمات من قبل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة.

وأكد مصدر من المنتخب الوطني في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت» أن البرتغالي كارلوس كيروش فرض سيطرته بشكل كبير على الأجواء المحيطة بمعسكر الفراعنة بليبيا خوفاً من تسريب أي معلومات فنية لكليمنتي المدير الفني للمنتخب الليبي.

3 مطالب لكيروش في فندق الإقامة بليبيا

وأضاف المصدر أن كارلوس كيروش طلب من إدارة الفندق الذي تقيم به البعثة المصرية في ليبيا عدة طلبات منها أن يكون داخل المطعم بصحبة جهازه الفني فقط، كما طلب أيضاً أن يتم وضع مفارش أو أي غطاء على الكاميرات الموجودة بقاعة المحاضرات الفنية لعدم تسريب أي معلومات.

كما أمر بمنع جميع أفراد البعثة من الجلوس معه أثناء اجتماعه بجهازه الفني فقط، حتى لا يتم تسريب أي معلومات عن ملامح المنتخب.

وكشف المصدر أن البرتغالي كارلوس كيروش حريص عدم الإعلان عن تشكيل المباراة إلا قبلها بساعات قليلة جداً نظراً لحاجته لتركيز جميع اللاعبين في معسكر الفراعنة حتى يتدرب كل منهم ويلتزم بجدية ليصبح جاهزا للمشاركة في أي وقت خلال مباراة مصر وليبيا.

مصر وليبيا

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الليبي في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني، بعد انتهاء مباراة برج العرب بينهما بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله عمر مرموش أحد اكتشافات كارلوس كيروش.